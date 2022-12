Schwein gehabt!

"So schön, du hast Zeit, es jetzt wirklich zu genießen", sagt mir schon wieder eine, als sie mein Nachzüglerlein sieht. Und obwohl Zeit nicht nur im Leben als Elternteil dreier Kinder Mangelware ist, hat sie recht: Das ist doch das, was alle Eltern so gerne tun würden – die wunderbaren Situationen festhalten, die sich einbrennen ins Gedächtnis, manchmal tief einatmen im täglichen Kinder-Chaos und die einzigartigen Momente behalten, obwohl mit Kindern doch die Zustände "für scheinbar