Nach nunmehr fast zehn Jahren als Mutter habe ich Sinne und Angewohnheiten entwickelt, die ich vorher nicht kannte. Wo andere Menschen einfach nur in ein anderes Zimmer gehen, schaffe ich es nebenbei, am Weg fünf Sachen wegzuräumen. Ich kann mit den Zehen Kleidungsstücke aufheben, während ich telefonierend das Baby schaukle. Was selbstfahrende Autos noch lernen müssen – Gefahren bald genug einschätzen und vermeiden, ist mein tägliches Brot. Ich sehe keine leicht unaufgeräumte Küche, ich