Andere schauen Pornos, ich Sendungen übers Zusammenräumen. Große Ansammlungen von Zeugs, Krimskrams, Sachen, Klumpert erregen mich. Wenn die entfernt werden und sogar freie Flächen übrig bleiben, dann spüre ich wahre Befriedigung. Weniger ist mehr. Ich ergötze mich an visuellen Beispielen. In mir lebt eine Marie Kondo Tür an Tür mit einem Monk. Leider wohnen in der Realität noch vier andere Menschen in meinem Haus, drei davon Kinder. Und die haben genau das – Sachen, Klumpert, Zeugs.