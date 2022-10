Die Lautstärke nicht so, dass die Menschen sich erschrocken auf den Boden geworfen haben, aber umgedreht haben sie sich schon. Der Grund: Das Kind will ein Haustier. Unbedingt. Es will auch nicht nur eines, es will jede Woche ein anderes. Und dann war es halt plötzlich eine Schildkröte, die es glücklich machen hätte sollen.