Heft um Heft. Zeichnung um Zeichnung. Mein Sohn schleppt gerade einen ganzen Lebensabschnitt mit nach Hause. Das Bankfach in der Volksschule wird ausgeräumt, der Garderobenplatz und das Turnsackerl geleert. Die letzten Tage in diesem Gebäude und in dieser Lebensphase sind es, und während es den Bald-nicht-mehr-Volksschüler wenig juckt, merke ich, wie ich immer sentimentaler werde.