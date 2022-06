Gutscheine sind so manchem Firmenchef am liebsten. Denn werden sie gekauft, ist das Geld da, die Chance, dass der Gegenwert, also Ware oder Eintritt, nie in Anspruch genommen wird, aber ebenfalls. Wenn ich so durch meine Lade für Wichtiges schaue, bestätigt sich das. Ein Thermeneintritt aus dem Jahr 2003 flattert mir da entgegen, Gutscheine für Dekoartikel, die ich 2010 bei einer Tombola gewonnen habe, und jede Menge Geburtstagsüberraschungen von Geschäften in meiner Nähe, von denen ich mich