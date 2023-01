Was sich definitiv ändert, wenn man Kinder hat: die Frage nach dem Befinden. "Na, wie geht’s denn bei euch so?" wird zum normalen Gesprächsanfang. Immerhin sind so ein Kinder-, Mutter-, Familienbefinden ja ab Geburt verwebt, als Einzelteile erst ab vollzogenem Auszug des jüngsten Familienmitgliedes wieder vorstellbar.