Was ist das Faltigste an dir?" Der Sohn (9) hat gerade eine Wissenssendung angesehen, eine mehr als eigentlich pro Tag erlaubt. Warum er mich gleich danach mit so unangenehmen Fragen belästigt, ist mir ein Rätsel. Eigentlich sollte er doch dankbar für die zusätzliche Fernsehzeit sein.