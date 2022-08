Zwei Herzen schlagen, ach, in meiner Brust! Einerseits freue ich mich natürlich, wenn meine Kinder bei ihren Freunden zum Spielen eingeladen sind, ich will, dass sie viele aufregende Abenteuer erleben, und die Minimierung der Kinderanzahl zuhause verringert meistens auch das Arbeitsaufkommen. Andererseits will ich sie zuhause haben, meine Lieblinge, und ich freue mich, wenn Freunde dazukommen – gerade wenn es um Übernachtungsbesuche geht.