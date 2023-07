Besseres Etikett, schlechterer Inhalt

"Ma, jetzt wird alles besser!" Die Freundin am Telefon hat ihre drei Kinder bis ins Schulalter gebracht, jetzt frisst sie gerade der Neid. Die lebensrettende Oase in unserer Wüstenwanderung ist in Sichtweite. Betreuungseinrichtungen sollen künftig 47 Wochen geöffnet sein. So kündigte es die Landesregierung an, Kinderland Nr. 1 wollte man gar werden. Und ganz ehrlich: Im Moment scheitert ja vieles einfach am mangelnden Willen. Wird also künftig alles besser?