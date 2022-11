Schön nebeneinander aufgereiht stehen sie da, die Medikamente. Manche bunt, pink, andere knallig orange, die ganz wirksamen in unscheinbarem weißen Karton. Sie stehen in Gruppen, je nachdem, welchem Kind sie zu geben sind. Derer gibt es drei in meinem Haushalt, im Alter von 10, 8 und 2, die Gemeinsamkeit – sie sind gerade alle krank. Es sind unterschiedliche Krankheiten, unterschiedliche Symptome. Auf den viralen Beginn folgte eine bakterielle Draufgabe, jeder Körper reagierte anders.