Ich träume. Andauernd. Von den Sommerferien. Ständig träume ich von diesen langen heißen Wochen. Nicht jedoch von Sand und Meer, nicht von langen lauen Abenden. Nein, mich quälen Alpträume in der Nacht und wachen Auges kämpfe ich gegen gruselige Tagträume. Neun Wochen, drei Kinder, diese Rechnung geht einfach nicht auf. Aber lassen Sie mich erklären: Drei Wochen übernehmen offiziell noch Hort und Kindergarten, wobei das nicht ganz drei sind, weil am Ende schon weniger angeboten wird – am