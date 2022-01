Wollen Sie die Welt mit allen Sinnen erfahren? Klingt doch verführerisch. Bis Sie jemanden beobachten, der darunter nicht versteht, in der Abendluft dreimal tief einzuatmen und dabei zärtlich über Baumrinde zu streicheln, sondern dieses Vorhaben wörtlich in die Tat umsetzt: Darf ich vorstellen, unser neues Familienmitglied, zuckersüß und 15 Monate alt, erschmeckt und erfühlt alles, was möglich ist.