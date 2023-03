Wer fremde Sprachen spricht

Der frühere deutsche Bundeskanzler Helmut Kohl konnte kaum Englisch, aber er war eine der prägendsten Figuren der europäischen Nachkriegsgeschichte. Der russische Präsident Wladimir Putin spricht ausgezeichnet Deutsch, aber in der Kategorie der weisen Staatsmänner hat er absolut nichts verloren. Österreichs ehemaliger Bundeskanzler Alfred Gusenbauer war in der Lage, komplexe politische Themen in perfektem Englisch oder Spanisch zu erörtern – ein Genuss. Aber leider unterlief es ihm