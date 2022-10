Sechs Jahre ist das her, und für den früheren FPÖ-Chef ging es damals, im Herbst 2016, steil nach oben. Ein Jahr später war der gelernte Zahntechniker Vizekanzler der Republik. Wieder eineinhalb Jahre später kam Ibiza, und für HC begann der tiefe Fall. Rauswurf aus der Partei, Korruptionsvorwürfe und dazwischen die Trennung von der halb so alten Gattin. Jetzt also die Scheidung – garniert mit der Meldung, dass der umtriebige HC in Zeiten seines Höhenflugs auch noch ein Kind mit der Gattin