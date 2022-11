Na, da haben Sie etwas angerichtet, werte Frau Edlinger", schrieb mir Leser Hubert S. Als ihm seine Gattin an besagtem Samstag lächelnd die Stilkolumne zum Thema Tischmanieren über den Frühstückstisch gereicht habe, mit der Bitte, diese doch gleich zu lesen, sei ihm klar gewesen: "Da kommt jetzt etwas auf mich zu." Über viele Jahre, so Herr S. , habe er ein geradezu inniges Verhältnis zu Zahnstochern aller Art gepflegt: "Egal in welcher Sakko- oder Anzugtasche: Ich hatte immer ein paar dabei."