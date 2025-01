Diese Woche erreichte mich eine Reaktion auf einen Leitartikel, in dem ich über das Gedenken an die Befreiung des Konzentrationslagers Auschwitz vor 80 Jahren schrieb. „Und wo bleibt der Aufschrei bei dem Völkermord an Palästinensern??? Nicht opportun zur Zeit??? Genau so läuft es!!!“, schrieb mir eine Leserin per Mail.