Späte Erkenntnis

Das Leben bringt immer wieder unerwartete Wendungen. So hielt ich es bis vor Kurzem für ausgeschlossen, dass ich die frühe Trennung vom Vater meiner Kinder eines Tages als gar nicht so schlechte Fügung betrachten könnte. Schließlich hat mich über Jahre ein schlechtes Gewissen begleitet. Als Alleinerzieherin konnte ich den Kindern nie jenes Familienleben bieten, das sie sich oft gewünscht haben: einen Alltag im Vater-Mutter-Kinder-Verbund, so wie sie ihn bei vielen Freunden sahen.