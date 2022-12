Jetzt ist er also da, der letzte Tag im Jahr. Und ohne auf all die Krisen, Zumutungen und Grausamkeiten einzugehen, die über Europa in den vergangenen 365 Tagen hinweggebraust sind, lässt sich salopp zusammenfassen: Fad war es nicht, dieses 2022. Und es deutet wenig darauf hin, dass 2023 viel anders werden wird.