Sehnsucht nach Aschermittwoch

Ich bin ein geselliger Mensch, aber ich vereise in einem Ballsaal. Und auf einem Faschingsgschnas ist es noch schlimmer, da werde ich richtig traurig. Dabei habe ich mich wirklich gerne verkleidet, als ich noch im Kindergarten war: Cowboy, Ritter, Indianer, es existieren Fotos. Doch mit der Gaudi war es schnell vorbei. Irgendwann wollte ich kein anderer mehr sein, auch nicht in der Zeit, die man so gern die närrische nennt. Seither habe ich mir während dieser Wochen eine ausgefeilte Taktik des