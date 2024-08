Schein und Sein

Also Frauen und Männer, bei denen man schnell spürt: Was hier rüberkommt, ist echt, unverfälscht und nicht aufgesetzt. Herrlich erfrischend empfinde ich Begegnungen mit solchen Menschen, die Lust auf mehr wecken. Auf Gespräche, die über Smalltalk hinaus in die Tiefe gehen. Denn authentische Menschen sagen das, was sie denken, und nicht, was andere von ihnen erwarten – oder was ihnen vielleicht zum Vorteil gereichen würde. Das macht die Sache spannend, interessant und im besten Fall auch