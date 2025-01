Schach in Jeans

Der norwegische Schach-Großmeister Magnus Carlsen ist ein Genie auf dem Brett, Großmeister sowieso und mehrfacher Weltmeister. Ein Dokumentarfilm über seine Karriere aus dem Jahr 2016 trägt den Titel "Magnus – Mozart des Schachs". Die besten Schachspieler der Geschichte waren oft auch spezielle Persönlichkeiten, schrullig, maximal introvertiert oder maximal exaltiert. Auch in dieser Liga ist Carlsen zu Hause. Bewiesen hat er das dieser Tage bei der Schnellschach- und Blitzschach-WM in New