Es gibt Erinnerungen, die krallen sich im Gedächtnis fest. So taucht in meinem Kopf alljährlich, wenn die Temperaturen die 30 Grad überschreiten und die Hitze langsam schwer erträglich wird, das Bild eines Kollegen aus längst vergangenen Zeiten auf, der im Sommer ausschließlich Ruderleiberl trug. Schlicht gehalten in der Farbe Schwarz, wandelte er mit diesem minimalistischen Kleidungsstück durch die Gänge.