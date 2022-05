Dialog vor einem Marktstand zwischen einem Kind und seiner Mama: Kind: Schau, Mama, eine Möhre. Mutter: Karotte sagen wir dazu. Kind: Aber in meinem Buch heißt es Möhre. Mutter: Ja, eh, aber man kann auch Karotte dazu sagen. Das tut weh: "Man kann auch Karotte dazu sagen." Es tut so weh, weil man Tag für Tag solche Geschichten erlebt. Nicht nur auf einem Markt in Oberösterreich, einem Platz, der doch von der Regionalität lebt und wo das doch auch für unsere Ausdrücke, unseren Dialekt gelten