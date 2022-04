Neulich beim Stöbern in alten italienischen Fußball-Archivbildern hatte ich ein Erweckungserlebnis, das rein gar nichts mit Fußball zu tun hatte: Mir fiel ein Bild der Tormann-Legende Dino Zoff in die Hände. Es muss irgendwann in den 1980ern am Rande einer Ehrung aufgenommen worden sein und zeigt ihn in einer so zeitlos lässig-eleganten Anzug-Hemd-Krawatten-Kombination, dass man sofort die eigene Krawattensammlung durchschauen möchte.