 Nerven sparen, Bahn fahren …

Gute Überschrift? Angesichts der vielen Zuggeschichten, die man dieser Tage erzählt bekommt, wird der nun schon zwanzig Jahre alte, im Titel zitierte Werbeslogan der ÖBB manchem wie Hohn vorkommen. Momentan ist eine Zugfahrt in Österreich fast schon so ein Nervenkitzel wie in Deutschland. Die Aufräum- und Reparaturarbeiten, die durch das Hochwasser notwendig geworden sind, haben zur Folge, dass der Fahrplan auf der wichtigsten Bahnverbindung des Landes, der Weststrecke, massiv ausgedünnt werden