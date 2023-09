Modische Sommerhits

... heißt ein wunderschönes Lied von Konstantin Wecker – und daran zu denken, tut in der zweiten Septemberhälfte doppelt weh. Denn der Blick auf die Frühtemperaturen sagt, dass wir bald ein ganz anderes Problem haben. Ich mag den Sommer nicht zuletzt deshalb so gern, weil er auch modisch die leichte Jahreszeit ist. Jedes Jahr liefert er uns – wie in der Musik – verlässlich Mode-Sommerhits. Manche gehen uns bald furchtbar auf die Nerven, manche halten sich nur eine Saison,