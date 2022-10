Mehr Pogo wagen?

Trotzdem hat uns diese Wahl auch einen Senkrechtstarter geschenkt: Dominik Wlazny alias Marco Pogo ist das, was man den Mann der Stunde nennen könnte.Der 35-jährige Wiener hat in Österreich den dritten und in Wien sogar den zweiten Platz erreicht. Seine Biografie ist zweifellos interessant, er ist Arzt, Bierbrauer, Buchautor, Punkmusiker und in Wien auch Lokalpolitiker.