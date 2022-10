Von Zeit zu Zeit hat man das Gefühl, als wären gute Manieren aus der Zeit gefallen, im Straßenverkehr etwa. Aber damit wollen wir uns ein anderes Mal intensiver beschäftigen. Selbstverständlich unterliegt auch stilsicheres Auftreten Veränderungen. Nicht mehr alles, was früher ein Muss war, ist heute noch erforderlich. Der Handkuss für die Damen ist so ein Beispiel – einst galt er, angelehnt an das spanische Hofzeremoniell, als Ausdruck vollendeter Höflichkeit, heute ist er nur noch in