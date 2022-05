Einer der ersten lauen Frühsommerabende, an einem Montag vor zwei Wochen: Der Marketing Club Linz lud zum Kamingespräch in den Roten Salon des ehrwürdigen Stifts St. Florian. Zu Gast war Ex-Außenministerin Ursula Plassnik – und sie erschien in Sandalen, die man vor gar nicht allzu langer Zeit landläufig ein wenig despektierlich "Gesundheitsschlapfen" nannte.