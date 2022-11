Diese Woche saß ich in einem ganz passabel beleumundeten Lokal in Linz und wartete auf meinen Mittagstermin. Ich war zu früh dran und schaute ein wenig ins Narrenkastl (nein, das ist nicht das Mobiltelefon). Schließlich fiel mir in meiner Sichtachse ein junger Gast auf, der selbstbewusst seine Baseballkappe bei Tisch aufbehielt.