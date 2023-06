In einem Land, in dem sich gefühlt mehr als 50 Prozent der Autofahrer für einen Wiedergänger von Niki Lauda halten, ist es nicht ungefährlich, dem Benehmen im Straßenverkehr ein paar Zeilen zu widmen. Aber angesichts der vor uns liegenden Reisezeit kann man dem Thema auch nur schwer ausweichen. Also: Abfahrt.