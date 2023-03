Grantig, aber gescheit

"Die Mühen der Gebirge liegen hinter uns. Vor uns liegen die Mühen der Ebene." Berthold Brechts weise Worte, die er 1949 im Gedicht "Wahrnehmung" verpackt hat, verlieren nie an Aktualität. Während sich bei den vielen Verwerfungen und Neuausrichtungen in Politik und Wirtschaft die dortigen Protagonisten zur Überwindung der Berge aufmachen, ist unsereins vollauf mit den Mühen der Ebene beschäftigt. Egal ob beruflich oder privat, der Alltag will bewältigt werden. Das machen die einen gut gelaunt