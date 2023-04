Gesetze, Gefühle, Glockenhose

Glockenhosen sind für mich so etwas wie die Untoten der Modewelt. Sie tauchen alle heiligen Zeiten wieder auf, obwohl man sich auf Familienfotos aus den 1970er-Jahren immer denkt: "Oh Gott, das haben die damals wirklich ernst gemeint?" Aber im Linzer Stadtbild begegne ich seit ein paar Wochen wieder Frauen, die diese Hosen mit einer Selbstverständlichkeit tragen, die man nur zur Schau stellen kann, wenn man hundertprozentig sicher ist: Das muss jetzt so sein. Insgeheim habe ich gehofft, dass