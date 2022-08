Pünktlichkeit ist Respekt gegenüber den Mitmenschen, und in diesem Fall lässt sich der Respekt sogar in Minuten messen. Es gibt nichts Ärgerlicheres als Leute, die andere ohne Not warten lassen und das auch noch für ein Kavaliersdelikt halten – nach dem Motto: Nur Spießer regen sich über ein paar Minuten Verspätung auf.