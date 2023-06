Was war passiert? Nicht viel. Statt dem üblichen Griff zu Dunkelblau, Grau oder Weiß hatte ich an diesem Morgen bekleidungstechnisch in den Farbtopf gegriffen. Und zwar ziemlich tief: Pinke Hose und gleichfarbiges T-Shirt genügten, um Blicke anzuziehen und Komplimente einzuheimsen. Zwölf (!) an einem Tag – das muss man erst einmal verdauen.