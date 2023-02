Du kannst ruhig Sie zu mir sagen

Kürzlich in einem Lokal in Oberösterreich mit gehobenem Preisniveau, aber ziemlich saloppen Umgangsformen: Die Kellnerin im Teenageralter, die wir alle zuvor noch nie gesehen hatten, sprach uns an unserem Tisch konsequent und gnadenlos "per Du" an. Höhepunkt war beim Abservieren der Satz in meine Richtung: "Geh, kinntast ma du de Salatschüssl umageb’n?" "Bitte sehr, das mache ich sehr gern für Sie", war die Antwort, deren Wirkung natürlich verpuffte. Wer keine Hemmungen hat, eine Runde in