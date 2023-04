Es gibt Momente, an denen im Newsroom der OÖNachrichten, in dem es ja immer sehr geschäftig zugeht, für kurze Zeit Stille einkehrt. Gegen ein, zwei Uhr nachmittags, wenn die wichtigsten Recherchen abgeschlossen sind und alle Kollegen konzentriert an ihren Print- und Onlineartikeln arbeiten, wird es in unserem großen Arbeitsraum manchmal ungewohnt leise. Allein das Klappern der Tastaturen ist dann zu hören.