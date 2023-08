Die Hemdenfrage

Jetzt sag schon. Wie schau ich besser aus? Wenn ich das Hemd in die Hose stecke? Oder soll ich es doch lieber locker außen tragen?", fragt mein lieber Kollege und dreht sich wie ein Model mit leicht ausgestellter Hüfte im Kreis. Die Urlaubswochen sind an ihm nicht spurlos vorübergegangen. Neben einer leichten Bräune im Gesicht hat das viele gute Essen auch sein Bäuchlein deutlich anwachsen lassen. Aber das müsse ja nicht jeder gleich sehen. Also her mit dem Tipp der Stil-Expertin. Was macht