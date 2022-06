An einem Mittwochabend vor zwei Wochen eröffnete mir mein Sohn, 17 Jahre: "Papa, ich brauch einen Anzug." "Warum das auf einmal?" "Weil ich mit meinen Freunden auf einen Ball gehen will." "Wann?" "Diesen Samstag." Durchatmen. Bisher haben ihn nur Fußbälle interessiert – und jetzt will er von heute auf morgen auf einen Ball? Bevor ich zur Spontan-Belehrung aushole, wonach der Kauf eines Anzugs eine ernste Sache ist, wahrscheinlich fast auf Augenhöhe mit dem Erwerb eines Autos, weil ein