Der Modetipp des Jahres

Hinterlassen hat sie uns auch einen denkwürdigen Satz, der Gott sei Dank in vielen aktuellen Würdigungen Erwähnung fand. Gefragt nach dem wichtigsten modischen Accessoire, antwortete Westwood: "Das beste Accessoire? Ein Buch." Man muss diese Anmerkung polieren und auf die Bühne stellen, vor allem in einer Zeit, in der viele jungen Menschen mit dem Klassiker Buch fremdeln.