Was ein Mann schöner is wie ein Aff, is ein Luxus", ließ der österreichische Schriftsteller Friedrich Torberg einst seine "Tante Jolesch" sagen. Ja, das waren noch Zeiten. Mittlerweile sind auch Männer unter Selbstoptimierungsdruck. Immer öfter sehe ich junge Geschlechtsgenossen, die sich die Achselhaare rasiert haben. Anfangs dachte ich, es handle sich um eine Hautkrankheit, aber nein: Das sei der letzte Schrei, sagte man mir. Keine Sorge: Wer hier nicht mitschreit, macht keinen