Wir erleben gerade Wochen, in denen Gleichheit und Freiheit in Liebesdingen hochgehalten werden, mit Regenbogenfahnen und Paraden in vielen Städten. Auch das sogenannte Gendern ist kaum aufzuhalten, also die forcierte gleichzeitige Verwendung der weiblichen und männlichen Form als Ausdruck geschriebener Gleichberechtigung.