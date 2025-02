Blumen-Kleid und Kanzler-Perlen

In Mailand präsentieren dieser Tage die Größen der ohnehin schon übergroßen italienischen Modewelt in 65 Defilees ihre Herbst- und Wintermode für die Saison 25/26. Ein Hochamt für alle, die gern G’wand schauen. In London hat das Traditionshaus Burberry seine Kollektionen für kommenden Herbst und Winter gezeigt, sehr cool, mit zum Teil aufsehenerregenden satten Farben. Mein Lieblingsstück war allerdings ein Herrenpullover, der mich auf verblüffende Weise an jenen erinnerte, den ich am 1.