Alles Walzer

Die Ballsaison läuft gerade erstmals seit der Pandemie so richtig an, und das ist für die einen ein Glück und für andere eine Zeit, die man eben irgendwie überstehen muss. Beides ist okay. Oft passiert es aber, dass es selbst den versiertesten Ballausweicher erwischt und er Anzug und Krawatte aus dem Kasten holen muss. Debütanten- und Maturabälle sind sehr häufig Anlässe, bei denen man keinen Ausweg mehr findet. Allen, die zu den Balltigern zählen, muss man keine großen Ratschläge erteilen.