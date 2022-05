Vor einigen Jahren war zu dieser Jahreszeit noch ein Vielfaches an blühenden Rapsfeldern zu sehen. So ist es leider überall im Lande. Deshalb sei an dieser Stelle wiederholt: Österreich hat bei Speiseölen nur noch einen Eigenversorgungsgrad von 25 Prozent. Das ist nicht nur ein aktuelles Problem, weil mit der Ukraine ein großer Rohstofflieferant ausfällt, sondern das ist für ein leistungsfähiges Agrarland einfach blamabel. Es gehört sofort ein Aktionsplan erstellt und umgesetzt.