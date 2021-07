Wer übers Land fährt, gerät in Begriffsverwirrungen. Land, wo ist das überhaupt? Viele Städter haben weite Wege zurückzulegen, weil in immer größeren Kreisen rund um die zentralen Orte Siedlungen und Betriebsbaugebiete wuchern. Das wirkliche Land, es ist schon schwer zu finden, denn Tag für Tag werden in Österreich weiterhin 11,5 Hektar verbaut, ist jüngst berichtet worden.