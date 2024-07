Vom Hufschmied bis zum Yoga-Studio

Entlang der Landes- und Gemeindestraßen weisen grüne Schilder zu den vielen Dienstleistungsbetrieben beziehungsweise Kleinstunternehmen, die in den vergangenen Jahrzehnten selbst in der sogenannten Einschicht entstanden sind: Physio- und Ergotherapie, Frisiersalon (gerne mit klangvollen Namen wie Einschnitt, Schnittzone etc.), Nagelstudio, Massageinstitut, Yoga-Schule oder auch Cranio-Therapie.