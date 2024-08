Über Kunststoffflaschen und sinnlose Laschen

Müllschweine dürften nämlich ihre Kunststoffflaschen und Metalldosen ab 2025 nicht mehr in der Natur entsorgen. Ein Einwegpfand auf diese Gebinde in Höhe von 25 Cent je Stück sollte den Müll zurück zu den Verkaufsstellen dirigieren. Ein solches System reduziert schon in vielen Ländern die Abfallberge und rettet wertvolle Rohstoffe.