Über Einkommen und Bierdeckel

Ein aufrichtiger Staatsbürger zahlt regelmäßig Einkommensteuer und gibt der Finanzbehörde nach Neujahr eine Erklärung ab. Wer häufig übers Land fährt und seine Eindrücke in einer Kolumne in den OÖNachrichten festhält, der erhält ein (schmales) Honorar. Das mündet in einen Steuerfall. Das ist jener Akt, von dem verschiedene Finanzminister erklärt haben, dass die Gesetze bald so abgeschlankt würden, dass er auf einem Bierdeckel Platz finde.